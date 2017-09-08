Орловский отряд «Поиск пропавших детей» набирает волонтеров

Отряд «Поиск пропавших детей – Орел» работает в нашей области уже 7 лет. Только в данный момент ребята занимаются поисками около 80 пропавших людей. Помочь в этом непростом деле может любой желающий. Единственное ограничение — возраст. В отряд могут вступить только подростки старше 18 лет. Несовершеннолетние могут допускаться к поиску лишь с письменного разрешения официального представителя.

В состав поискового отряда также приглашают вступить волонтеров сo своими собаками. С ними будет работать аттестованный инструктор-кинолог. Для вступления в отряд нужно позвонить по телефону: 8(4862)22-23-01 или подать заявку по е-mail: info@poiskdetei57.com.

Подробности можно узнать в группе социальной сети «Вконтакте» .

Там размещается предварительная информация о сборе на поиски пропавших людей. Волонтерам предлагается заполнить форму заявки (анкету волонтера). Эти данные необходимы для оперативной связи с волонтерами и оповещения их в случае поисков.

Как пишет пресс-службе облправительства, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поддержал инициативу создания регионального ресурсного центра по обучению добровольцев поиску пропавших людей базе Центра молодежи «Полёт».