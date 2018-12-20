Орловский полицейский, спасший детей на пожаре, стал победителем в номинации конкурса «Молодые лица города»

В номинации «Сыны Отечества» ежегодного конкурса «Молодые лица города» победил младший сержант полиции Дмитрий Макаров. В августе этого года вместе с коллегой он эвакуировал семью с малолетними детьми из горящей квартиры.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 24 августа сотрудник отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Орлу младший сержант полиции Дмитрий Макаров, возвращаясь со службы, шел по улице Красноармейской, когда услышал громкий хлопок и увидел задымление в одной из квартир на первом этаже жилого дома.

Подбежав к месту происшествия, полицейский увидел в оконном проеме женщину с грудным ребенком на руках. Он взял малыша и передал подоспевшему на помощь коллеге – старшему сержанту полиции Михаилу Брееву. Затем Дмитрий через окно забрался в квартиру и помог эвакуироваться еще трем детям и их родителям. Михаил в это время поддерживал людей.

Напомним, торжественная церемония награждения победителей шестого ежегодного конкурса «Молодые лица города — 2018» состоялась в актовом зале Орловского городского института культуры. В этом году в нем приняли участие 105 спортсменов, деятелей культуры, журналистов, ученых, преподавателей, медиков и добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет.

Номинация «Сыны Отечества» присваивается конкурсанту, отличившемуся в служебной и общественной деятельности, проявившему героизм и мужество в мирное время и во время выполнения боевых задач.