30 октября 2020



Орловский пожар увидели из космоса

Для контроля за пожарной обстановкой МЧС России проводит космический мониториг по выявлению термоточек. Это позволяет оперативно, в случае подтверждения сведений, принимать соответствующие меры по ликвидации загораний. Так, 28 октбяря по данным центра космического мониторинга Национального ЦУКС на территории Орловской области была зарегистрирована одна термоточка. Согласно присланным координатам в 14.19 оперативная группа Ливенского пожарно-спасательного гарнизона выезжала в район селе Введенское, где было обнаружено загорание стерни на площади 500 квадратных метров. Загорание было ликвидировано работниками пожарной части № 39.

Инспекторами Государственного пожарного надзора проводятся проверки и будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности. Всего за прошедшие сутки сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы составлено два протокола о наложении административных штрафов на граждан и один – на должностное лицо.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 руб. до 3000 руб., должностных лиц от 6000 руб. до 15000 руб., юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб.

 

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Опубликовано 30 Окт 2020 в 18:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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