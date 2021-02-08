Орловский предприниматель подозревается в хищении бюджетных денег

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, подозреваемый с 2019 года по 2020 год в рамках исполнения государственных контрактов на выполнение работ по изготовлению трех протезов голени и бедра для инвалидов похитил денежные средства ГУ-Орловское региональное отделение Фонда социального страхования на общую сумму более 4 миллионов 300 тысяч рублей, путем обеспечения инвалидов средствами реабилитации, которые не соответствовали требованиям технического задания к государственном контракту.

Кроме того, подозреваемый, действуя по доверенности, предоставил в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области недостоверные сведения о приобретении технического средства реабилитации для инвалида, на основании которых незаконно получил выплату компенсации из бюджета в размере более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.