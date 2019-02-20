20 февраля 2019



Орловский «Прометей» выиграл Гран-при конкурса духовых оркестров

Творческое состязание между 19-ю детскими, любительскими и муниципальными коллективами из Липецкой, Воронежской, Орловской и Тамбовской областей прошло 17 февраля в Липецке.

В этом году конкурс духовых оркестов впервые прошёл на межрегиональном уровне. Обладателем Гран-при стал образцовый детский духовой оркестр «Прометей» (МБУДО «Орловская детская хоровая школа) во главе с руководителем и дирижёром Андреем Журиным.

По условиям конкурса, оркестры готовили программу из двух-трех разнохарактерных произведений. Одно из них должно быть посвящено Дню защитника Отечества. Орловский оркестр исполнил произведения «Звенит январская вьюга» А. Зацепина, «Караван» Х. Тизола, марш «Прощание славянки» В. Агапкина.

Для «Прометея» это уже второе Гран-при за год: на «Международных Воронежских ассамблеях им. В.Халилова» коллектив также удостоился высшей награды.

Пресс-служба администрации Орла

 

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Опубликовано 20 Фев 2019 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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