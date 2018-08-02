Орловский референтный центр инструктирует граждан, как спасаться от бешенства

За семь месяцев текущего года в Орловской области зафиксировано 48 случаев бешенства, сообщает Орловский референтный центр Россельхознадзора.

Специалисты отдела вирусологии, молекулярной диагностики и патоморфологии Орловского референтного центра Россельхознадзора за 7 месяцев текущего года провели исследования 142 проб патологического материала с целью обнаружения вируса бешенства у животных. Зафиксировано 48 положительных результатов.

Новые случаи бешенства выявлены в Урицком районе – от смертельного вируса пали две кошки и лиса, в Мценском, Хотынецком и Залегощенском районах – по одной кошке, в Болховском районе пострадала собака.

Рефцентр напоминает: в целях профилактики бешенства у домашних животных не забывайте вовремя вакцинировать своих питомцев. Даже если ваша кошка или собака не выходит на улицу, всё равно необходимо сделать прививку.

Во время прогулок с собакой используйте поводок и не позволяйте псу играть с бездомными собаками. Спускайте собаку с поводка только в огороженных зонах, предназначенных для выгула собак. Кошек не следует отпускать на самовыгул.

Бешенство – это смертельное заболевание, общее для животных и человека, и летальный исход неизбежен. Но если вовремя обратиться за медицинской помощью, вероятность заражения существенно снижается. Так что если вас укусили, не паникуйте, а действуйте по инструкции:

Обработайте рану. Промойте её под струёй воды в течение как минимум 15 минут. Используйте мыло.

Обработайте края раны 5% настойкой йода.

Наложите стерильную повязку и немедленно обратитесь к врачу.