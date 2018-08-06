Орловский референтный центр Россельхознадзора реорганизован

17 июля 2018 года Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушев подписал Приказ «О реорганизации федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и федерального государственного бюджетного учреждения «Орловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

Как сообщается на официальном сайте орловского рефцентра, бюджетные учреждения будут реорганизованы путём слияния. Орловский референтный центр Россельхознадзора войдёт в состав Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ) как структурное подразделение – филиал.

ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» является референтным центром Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и крупнейшим испытательным центром в системе ГОСТ Р по сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов.

Реорганизация позволит Орловскому референтному центру Россельхознадзора провести модернизацию лабораторных площадок, выйти на более высокий профессиональный уровень, повысить результативность деятельности и качество предоставляемых услуг.

В настоящее время проводится процедура объединения бюджетных учреждений.

На должность директора Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ назначен А.В. Яковлев, экс-начальник административно-хозяйственного отдела Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.