Орловский регион станет свиным «миллионником»?

№25 (649) от 28 июля 2021 г.

В преддверии осенних выборов в Госдуму Андрей Клычков дал развернутое интервью изданию «Свободная пресса» об итогах своей почти четырехлетней деятельности на посту губернатора Орловской области.

Являясь главой аграрного региона, Клычков «продемонстрировал» понимание сельских проблем, затронув любимую тему создания инфраструктуры для закрепления на селе местных жителей, в том числе молодежи. Раскрыть эту больную тему получилось не очень, так как речь шла не о привесах свиней, а о качестве жизни селян. Как раз в этом направлении хвастаться нечем.

Для наглядности приведем всего несколько цифр, свидетельствующих о том, что под руководством губернатора Клычкова Орловская область окончательно скатилась в демографическую яму, что для свиней здесь делается гораздо больше, чем для людей, что в приоритете у руководства области не благоприятная экологическая среда, а финансовое благополучие химических компаний, процветающих на фоне удорожания производства и снижения потребительских качеств сельхозпродукции

Итак, на 1 января 2017 года численность населения Орловской области составляла 754 816 человек, в том числе сельского – 251 169. Число жителей на 1 кв. км (средняя плотность населения) – 30,6.

На 1 января 2021 года численность населения Орловской области уже составляла 724 686 человек (- 30130 человек к 2017 году), в том числе сельского — 241255 (- 9 914 человек к 2017 году). Плотность населения на 1 января 2021 года — 29,40 чел./ кв. км.

О вымирании региона принято помалкивать, зато губернатор не нарадуется хорошей приживаемости на орловской земле свиней иностранных пород, принадлежащих крупным олигархическим структурам.

Если на 1 января 2017 года численность поголовья свиней в Орловской области составляла 382,2 тыс. голов, на 1 января 2020 года – уже 620 тыс. голов, на 1 июля 2021 года — 767,2 тыс. голов. Возможно, всего через год Орловский регион станет свиным «миллионником».

Останется ли на Орловщине место для людей, и что для этого предпринимает правительство области? Ничтожно малые цифры, отраженные в программных документах, не оставляют нам надежды на благополучие сельского населения.

Уровень обеспеченности сельского населения Орловщины питьевой водой составляет 81,5 %, то есть почти каждый пятый житель села не может позволить себе чистой питьевой воды в XXI веке, веке высоких технологий! Люди пьют воду из колодцев и непроверенных источников, а свиньям подается чистая артезианская вода. Достаточно вспомнить деревню Михайловка Орловского района, где люди получили доступ к питьевой воде только после личного вмешательства прокурора области Владислава Малкина.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области» в 2020 году не введено ни одного километра локального водопровода!!! И в 2019 году этот показатель был ничтожно мал – 3,1 км.

О какой инфраструктуре сельских территорий может говорить губернатор Клычков, если уровень обеспеченности наших населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием составляет всего 40,5%, причем современные дороги строятся преимущественно к производственным, вновь создаваемым, объектам на селе. На строительство нескольких километров таких дорог для компаний-латифундистов затрачиваются миллиарды государственных средств, в то время как их большегрузы добивают последние мало-мальски пригодные для передвижения дороги, сохранившиеся с советских времен.

В 2019 году в сельской местности Орловского региона введено в эксплуатацию всего 14,87 км автомобильных дорог с твердым покрытием, в 2020-м – 14,365 км. Причем в 2020 году в установленный срок, до 31 декабря 2020 года, строительство дороги не было завершено.

По отчетам профильных чиновников, доля сельских населенных пунктов, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 75%. Как осуществляют связь с остальным миром оставшиеся 25% граждан – школьники, учителя, медработники из ФАПов и простые жители?

Несмотря на то, что существенная часть мероприятий программы развития сельских территорий Орловской области в 2020 году не выполнена в полном объеме, ни один из ответственных чиновников не пострадал. Более того, уверенные в своей безнаказанности и привилегированности, они, словно с издевкой, пишут рекомендации на 2021 год в итоговом отчете за 2020-й.

«В целях эффективной реализации мероприятий государственной программы комплексного развития сельских территорий Орловской области

в рамках заключенных Соглашений между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Орловской области на 2021 год предусмотрены средства в размере 676 млн рублей, в т. ч.: федеральный бюджет – 632,9 млн рублей (на строительство автомобильных дорог в сельской местности – 620 млн рублей, улучшение жилищных условий граждан – 1,7 млн рублей, благоустройство сельских территорий – 5,2 млн рублей, современный облик сельских территорий – 6 млн рублей), областной бюджет – 6,4 млн рублей, местный бюджет – 0,13 млн рублей, внебюджетные источники – 36,6 млн рублей.

Запланировано выполнение целевых индикаторов:

ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 75 кв. м (Сосковский район — 1 семья);

количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий – 7 ед. (Мценский район (5 проектов) и Свердловский район

(2 проекта);

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции – 11,3 км (Новодеревеньковский и Кромской районы);

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий – 1 ед. (Урицкий район — строительство двух спортивных площадок).

И вот она, истинная забота команды нынешнего губернатора о селянах: 2802 рубля и 1 копейка в год в среднем на сельского жителя, из которых по факту 91,7 % средств будут потрачены на строительство автомобильных дорог к некоему инвестобъекту. За вычетом этой суммы на каждого селянина остается по 232,12 рубля. Самим-то не смешно, господа? Ни слова о том, как будет решаться проблема с питьевой водой, с доступностью медпомощи по разбитым дорогам.

Вообще орловские аграрные чиновники не унывают. Пожурив «Мираторг» за фальшстарт при бездокументарном начале строительства свинарников, зампред правительства области по вопросам АПК Сергей Борзенков в душе, наверное, рад этому обстоятельству. В интервью сетевому изданию «Орелтаймс» он высказал еще несколько оригинальных мыслей на предмет текущего состояния и перспективного развития сельского хозяйства в регионе.

Итак, Борзенков сообщает, что по-прежнему стоит задача собрать не менее 4,3 млн тонн зерна. Что ж, здесь его вполне могут выручить холдинги, убрав зерновую кукурузу с влажностью свыше 30% в ямы и силос-бэги на корм скоту, при этом отчитываясь как уже по зачетной массе с базисной влажностью 14 %.

Про горох для «Пинэко» – очередная волшебная сказка. Площади под этой культурой за последние четыре года значительно сократились и заменены на сою и другие культуры. Тем временем в связи с увеличением уже введенных мощностей по переработке масличных культур не только в нашем регионе, но и в соседних Курской, Липецкой и Тульской областях запрос будет, в первую очередь, на масличные: сою, рапс, подсолнечник.

Про пищевые кормовые предпочтения животных (Борзенков считает наиболее предпочтительным и эффективным для животноводства белок масличных): специалисты разъясняют, что наиболее дешевый и качественный растительный белок лучше получать из люпина безалколоидного, площади под которым в Орловской области тоже сократили.

Про увлечение производителей соей, которую Борзенков называет доходной культурой: соя содержит фитоэстрогены практически во всех продуктах переработки и полезна не всем. Как заменитель вредного красного мяса соя может быть использована с большой осторожностью.

Вообще о качестве продуктов питания, которые производятся в Орловском регионе, региональные чиновники предпочитают не говорить, и это объяснимо: оперировать цифрами по отдельным валовым показателям производства гораздо удобнее. Тем временем, один из производителей мяса птицы в регионе, упомянутый Борзенковым как весьма успешный, в очередной раз «попался» сотрудникам Управления Россельхознадзора.

Напомним, в мае 2021 года Управлением Россельхознадзора в ООО «МИР» (г. Орел), была отобрана проба филе грудки цыплят-бройлеров производителя ООО «ПОЗЦ Свеженка» (Орловская область). Установлено несоответствие продукта требованию технических регламентов ЕАЭС по содержанию динитрокарбанилида, относящегося к группе кокцидиостатиков.

Кокцидиостатики — это лекарственные вещества, которые применяют для профилактики и лечения болезней домашней птицы, а также в качестве добавки в корма для увеличения эффективности кормления. Кокцидиостатики могут оказывать на человека канцерогенное и тератогенное действие. Частое употребление мяса и мясопродуктов с их содержанием может привести к дисбактериозу и снижению иммунитета.

ООО «ПОЗЦ Свеженка» получило предписание об отзыве декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию. Всего с начала 2021 года управлением отозвано 46 деклараций о соответствии.

Еще одна интересная мысль Борзенкова: компании «Сыробогатов», оказывается, лучше работать с однородным молоком. А что такое однородное молоко? Если предшественник «Сыробогатова» компания «Данон», ушедшая в Липецк, не бросила своих орловских поставщиков ЗАО «Славянское» и ЗАО «Березки», значит при желании можно и в Орловской области обеспечить высокое качество сырья? Что мешает вести строительство новых молочных ферм, к примеру, обещанного комплекса АПК «Русь» в Знаменском районе? Почему за период руководства областью Андреем Клычковым, с 2017 по 2020 годы, производство молока сократилось со 170 тыс. тонн до 161,5 тыс. тонн (- 5% к 2017 году)? И в то же время этот показатель по стране, хотя и незначительно, но ежегодно повышался – от 1,5 до 5%.

Непонятные намёки Борзенкова на несостоятельность соседей – калужских фермеров – развенчивает Росстат. По данным ведомства, калужские фермеры существенно обгоняют орловских в животноводстве. К примеру, в фермерских хозяйствах Калужского региона содержится 6,33 тыс. голов коров, что в 1,9 раза больше, чем у орловских фермеров. Общее поголовье КРС калужских фермеров насчитывает 13,94 тыс. голов, у орловских – в 1,7 раза меньше. Калужские К(Ф)Х содержат 8,2 тыс. голов кроликов (в 11,7 раза больше орловских), а также охотно занимаются овцеводством. Поголовье овец и коз в калужских малых формах хозяйствования насчитывает 11,51 тыс. голов против 5,95 тыс. голов у орловских фермеров.

Удивительно, но калужские фермеры, чьи хозяйства расположены преимущественно в лесистой зоне, не отказались от содержания свиней. В их хозяйствах сосредоточено 34,15 тыс. голов свиней, в то время как у орловских фермеров их осталось всего 0,22 тыс.

Зачем главный специалист по вопросам АПК в Орловской области намеренно искажает информацию, не совсем понятно. Может, чтобы никто не догадался, что орловские аграрные чиновники провалили показатели Доктрины продовольственной безопасности страны по обеспечению достаточным количеством сельхозпродуктов высокого качества населения региона?

Показатели производства молока, мяса говядины (оно закупается за валюту за рубежом), пищевых яиц, фруктов и овощей не выполняются. Одним зерном сыт не будешь, хотя Борзенков почему-то так не считает. Когда в магазинах появляются морковь по 100 рублей за 1 кг, столовая свекла по 70 руб, картофель (прошлогодний) по 50 рублей, а в разгар летнего сезона белорусские земляника, малина, вишня и другие ягоды стоят в два раза дешевле орловских, это означает, что местный департамент сельского хозяйства не обеспечивает стабильное функционирование всех отраслей сельского хозяйства.

На это орловские чиновники не способны. Им остается только цитировать своих ближайших соратников, топ-менеджеров крупной химической компании: «Если бы не химия, народ еще раньше помер бы от голода». Собственно, и сам Сергей Борзенков – выходец из этой организации.

В заключение вернемся к интервью Виктора Титова, главы представительства АО «Щелково-Агрохим», «Орловским новостям», в котором он предельно честно рассказал о миссии компании в регионе: «Предприятие АО «Щёлково-Агрохим» работает уже 22-й год. Задачей предприятия с момента основания является обеспечение сельхозпредприятий средствами защиты растений, соответственно не бесплатное. В этом деле мы достигли больших успехов, товарооборот за прошлый год по компании в целом составил около 27 млрд рублей».

Тем временем, только за один 2020 год естественная убыль населения Орловской области составила 7667. На 1000 человек населения в сельской местности приходилось 8,2 родившихся и 19,5 умерших.

Ольга Рождествина