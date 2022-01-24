Орловский росгвардеец задержал хулиганов, напавших на 21-летнюю девушку в троллейбусе

Сотрудник управления вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Александр К. предотвратил негативные последствия конфликтной ситуации в общественном транспорте, когда возвращался со службы домой.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области, правоохранитель зашел в троллейбус и увидел, что двое мужчин, находящихся по внешним признакам в неадекватном состоянии, на замечание одной из пассажирок отреагировали нецензурной бранью и нанесли девушке телесные повреждения. Офицер Росгвардии пресек противоправные действия хулиганов.

Старший лейтенант передал коллегам сообщение о чрезвычайной ситуации и задержал правонарушителей. На следующей остановке сотрудник вневедомственной охраны передал правонарушителей экипажу сослуживцев, которые доставили задержанных в отдел полиции.

При проверке по базе данных выяснилось, что злоумышленники — жители одного из населенных пунктов Орловской области. Гражданин 1988 г.р., применивший физическую силу в отношении 21-летней девушки, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.