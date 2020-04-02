Орловский Роспотребнадзор информирует об изменениях в работе горячей линии по коронавирусу

В целях исполнения Постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует граждан о необходимости незамедлительного информирования о возвращении на территорию Орловской области из зарубежных стран (ФИО, контактные данные, дате прибытия, наименовании страны пребывания) на телефоны горячей линии департамента здравоохранения Орловской области: (4862) 44-23-05; 43-53-25.

С 01.04.2020 года получить консультацию, передать информацию можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: (4862) 42-91-82 (круглосуточно).