Орловский Роспотребнадзор ограничил приём граждан в целях профилактики коронавируса
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области сообщает о временном ограничении личного приема граждан.
Обращения граждан принимаются:
- посредством почтовой связи по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а
- через обращение на официальном сайте управления: http://57.rospotrebnadzor.ru/ (раздел «Прием обращений граждан»).
При подаче документов на оказание государственных услуг рекомендуется пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг.
Телефоны горячей линии управления:
по вопросам защиты прав потребителей по телефону:
8 (4862) 41-52-52, 41-62-67, 42-29-67
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:
8 (4862) 41-25-51 и 8 800 100 5969
по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19)
8 (4862) 42-91-82.