26 марта 2020



Орловский Роспотребнадзор ограничил приём граждан в целях профилактики коронавируса

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области сообщает о временном ограничении личного приема граждан.

Обращения граждан принимаются:

  • посредством почтовой связи по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д.2а
  • через обращение на официальном сайте управления: http://57.rospotrebnadzor.ru/  (раздел «Прием обращений граждан»).

При подаче документов на оказание государственных услуг рекомендуется пользоваться Единым порталом государственных  и муниципальных услуг.

Телефоны горячей линии управления:

по вопросам защиты прав потребителей по телефону:

8 (4862)  41-52-52, 41-62-67, 42-29-67

по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия:

8 (4862)  41-25-51 и  8 800 100 5969

по вопросам профилактики коронавирусной инфекции   (COVID-19)

8 (4862) 42-91-82.

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 11:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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