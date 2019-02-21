Орловский Роспотребнадзор организовал акцию «Надень маску — защити себя от гриппа!» (6+)

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» провели информационный урок по профилактике гриппа и ОРВИ в Орловском реставрационно-строительном техникуме.

Студентам рассказали о профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемического сезона 2018-2019гг., показали ролики профилактической направленности, продемонстрировали правила использования масок, а также технику мытья рук.

По окончании информационного урока студенты приняли участие в акции #НАДЕНЬМАСКУ-ЗАЩИТИСЕБЯОТГРИППА!