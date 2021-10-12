Орловский Роспотребнадзор рассказал о борьбе с ожирением

Сегодня ожирение – одна из глобальных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается 650 миллионов взрослых старше 18 лет и более 120 миллионов детей, страдающих ожирением. Ожирение относится к одному из основных факторов риска смертности. Ежегодно порядка 3 миллионов человек умирают из-за последствий избыточного веса или ожирения. По прогнозу ВОЗ, к 2025 году 2,7 миллиарда взрослых во всем мире будут страдать от избыточного веса и ожирения.

Ожирение способствует развитию множества осложнений, среди которых – сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. В период пандемии выяснилось также, что люди с ожирением находятся в группе риска по развитию тяжелых осложнений при заражении коронавирусом. В связи с этим значимость здорового, сбалансированного питания, качественных и безопасных продуктов увеличилась в разы.

Во всем мире также растет распространенность ожирения у детей и подростков: в развитых странах до 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% – ожирение.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Алексеевны Голиковой, во многих странах детское ожирение достигло эпидемического уровня. За последние 30 лет количество детей с ожирением выросло вдвое, подростков – в четыре раза. В большинстве случаев эта ситуация определяется нарушениями питания в детстве и ранним формированием нездоровых пищевых привычек.

«К сожалению, эта проблема не только мировая, она затрагивает и нас. В целом, по итогам 2020 года в России ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков – в 2,3 раза выше, или 3075 случаев. В течение последних десяти лет темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков – почти 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников, которое было проведено в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение – у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1–4 классах превышают 30%. Это очень серьезные показатели, которые должны нас всех заставить задуматься»,– отметила Татьяна Голикова.

Роспотребнадзор проводит комплексную работу по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография», направленную на продвижение принципов здорового питания, снижение дефицита микронутриентов и снижение темпов роста ожирения в России.

«Цель проекта – помочь людям улучшить качество своей жизни и здоровья, обеспечить безопасными и качественными продуктами, а также познакомить с азами здорового питания каждую семью. Пандемия внесла коррективы в жизнь каждого человека. Внимательное и ответственное отношение к себе и своей семье – вот главная задача каждого человека»,– заявила Главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Первая задача – выяснить состояние питания населения и наиболее значимые отклонения в пищевом поведении. Суммарно в 2019-2020 году оценка питания обучающихся была проведена в 5083 школах, были опрошены 50 098 учеников начальной̆, средней̆ и старшей̆ школы вместе с родителями. В 2021 году планируется провести исследование в 49 регионах Российской Федерации.

Вторая задача – определить возможности резервов биоресурсов в каждом крае, чтобы максимально их использовать для питания населения. Проводится оценка доступа россиян к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе путем усиления лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции, представленной на полках магазинов. Согласно утвержденным методикам, исследуются 11 групп пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям качества и безопасности (витамины, микро- и макроэлементы, соль, сахар, трансизомеры, антибиотики и другие). В 2019-2020 годах для мониторинга качества пищевых продуктов дооборудовано 29 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора, приобретено 945 единиц оборудования, внедрено 184 методики исследований, что позволило увеличить количество исследуемых показателей качества на 30% (с 87 до 117).

Осуществлен мониторинг 76 844 торговых точек на предмет изучения доступа россиян к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов; отобрано 15 658 образцов пищевой продукции, проведено 590 000 исследований по показателям безопасности и 117 показателям качества. Система мониторинга позволяет провести детальную оценку фактического питания населения в различных регионах России. На основе полученных аналитических данных будут разработаны региональные и объектовые программы профилактики нарушений здоровья населения.

Третья задача – разработать технологии производства полезной еды, способствующей оздоровлению людей, а затем оптимизировать питание детского и взрослого населения.

Главным связующим звеном в решении этих проблем должно стать образование населения. Потому что без знаний люди не смогут осознанно стремиться быть здоровыми и создавать собственный рацион, отвечающий принципам оптимального питания.

Сегодня россияне имеют доступ к самой актуальной информации по вопросам здорового питания, проверенной научными экспертами. Ведущие СМИ, эксперты, амбассадоры, образовательные и родительские сообщества поддерживают проект. Создан портал www.здоровое-питание.рф, где работает обучающий раздел «Школа здорового питания»с лекциями, образовательными программами и открытыми уроками для школьников; совместно с читателями создана народная «Книга о вкусной и здоровой пище – готовим вместе», где размещены рецепты и мастер-классы ведущих шеф-поваров. Открылся новый раздел «Карта питания России», представляющий информацию о том, как питаются на огромной территории нашей страны – от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Махачкалы.

Кроме того, на портале работает уникальная многофункциональная платформа «4 сезона – тарелка здорового человека», где каждый может бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, тренировку и задать вопросы эксперту. Уже сегодня всем жителям страны доступны более 40 программ – для снижения или удержания веса. Программы предназначены не только для здоровых людей, но также и для тех, у кого есть различные заболевания, в том числе сопутствующие ожирению (например, диабет, гипертония, сердечно-сосудистые нарушения, повышенный уровень холестерина и другие проблемы). Ведущие специалисты и эксперты ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» и других экспертных организаций тщательно разрабатывали программы, опираясь на лабораторные исследования Роспотребнадзора.