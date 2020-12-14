Орловский Росреестр отменил проверки малого бизнеса на 2021 год

Росреестр по Орловской области информирует, что постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2020 года №1969 мораторий на плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства продлевается еще на один год, до 31 декабря 2021 года.

Из плана проверок Росреестра по Орловской области на 2021 год исключено шесть проверок по государственному земельному надзору и более тридцати проверок в сфере геодезического надзора. Стоит отметить, что мораторий не распространяется на компании, чья деятельность связана с рисками причинения вреда окружающей среде или здоровью людей, — пояснила руководитель регионального Росреестра Надежда Кацура.

При этом возможно проведение внеплановых проверок, но только в случаях, связанных с причинением или угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по аудио — или видеосвязи.

Пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области напоминает: Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ был установлен запрет на проведение проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Принятые меры направлены на снижение административной нагрузки на малый бизнес и его восстановление в условиях пандемии.