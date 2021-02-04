Орловский росреестр рассказал, к кому придут инспекторы в 2021 году

В текущем году госземинспекторы регионального Росреестра проверят на предмет соблюдения земельного законодательства 342 собственника земельных участков.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области, проверочные мероприятия запланированы также в отношении семи органов местного самоуправления Орловской области. Планы проверок размещены на региональной странице сайта Росреестра в разделе Открытая служба.

Инспекторы проверят, используется ли земля по назначению, соответствует ли занимаемый участок зарегистрированной площади, оформлена ли земля надлежащим образом.

— В 2020 году специалистами ведомства было проведено 763 проверки соблюдения земельного законодательства, выявлено более 450 нарушений, привлечено к административной ответственности 334 нарушителя. Сумма наложенных штрафов превысила 1 млн. 470 тысяч рублей, — прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.