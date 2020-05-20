Орловский сенатор объяснил, почему не стоит бояться единичных случаев «возвратного» COVID-19

Учёным только предстоит узнать, каким будет иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, поэтому из единичных случаев повторного обнаружения SARS-CoV-2 нельзя делать далеко идущие выводы, считает сенатор от Орловской области Владимир Круглый. О том, что излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз, стало известно 15 мая. Пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у неё появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие COVID-19, — пишет «Парламентская газета».

«Единичный случай повторной регистрации коронавируса у одного и того же человека пока ещё ни о чём не говорит, а только свидетельствует о том, что у всех нас разная степень иммунитета, разный иммунный ответ на любую инфекцию. Если из ста переболевших у 95 выработаются антитела к коронавирусу, а у пяти — нет, это не значит, что не может быть стойким популяционный иммунитет», — рассказал сенатор в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, у женщины могла быть иммуносупрессия или вторичный иммунодефицит, какие-то сопутствующие заболевания.

«Это может быть и продолжение инфекции, и её рецидив, сейчас об этом трудно сказать. Многие эксперты, которым я доверяю, говорили о том, что мы ещё довольно мало знаем об иммунитете, который вырабатывается при коронавирусной инфекции. Её стали активно изучать только в январе — феврале. То есть сведений накопилось много, но что касается иммунного ответа, пока мы знаем мало», — продолжил Владимир Круглый.

Тестирования, которые проходят сейчас, показывают, что степень иммунного ответа очень различается. У одного человека может быть значительное количество антител, а у другого иммунный ответ не формируется вовсе. Это всё строго индивидуально и зависит от многих причин. Напомним, иммунный ответ — это сложная многокомпонентная реакция иммунной системы организма, вызванная антигеном, уже распознанным как чужеродный, и направленная на его уничтожение.