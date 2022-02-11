Орловский сенатор поддержал внедрение дистанционной медицины

В Орловской области в ходе борьбы с пандемией COVID-19 начали дистанционно открывать больничные. Орловцы могут обращаться как в поликлинику, так и по единому номеру 122. Следующий шаг – онлайн-продажа рецептурных лекарств. Сенатор от Орловской области Владимир Круглый убежден, что дистанционную торговлю лекарствами нужно совершенствовать. По мнению экс-главврача областной детской больницы, это не только разгрузит медиков, но и выгодно для пациентов. Разрешение на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами усилит конкуренцию на рынке, что благоприятно скажется на снижении цен.