11 февраля 2022



Орловский сенатор поддержал внедрение дистанционной медицины

В Орловской области в ходе борьбы с пандемией COVID-19 начали дистанционно открывать больничные. Орловцы могут обращаться как в поликлинику, так и по единому номеру 122. Следующий шаг – онлайн-продажа рецептурных лекарств.  Сенатор от Орловской области Владимир Круглый убежден, что дистанционную торговлю лекарствами нужно совершенствовать. По мнению экс-главврача областной детской больницы, это не только разгрузит медиков, но и выгодно для пациентов. Разрешение на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами усилит конкуренцию на рынке, что благоприятно скажется на снижении цен.

 

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Опубликовано 11 Фев 2022 в 17:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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