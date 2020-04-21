Орловский сенатор ворвался в 20-ку самых цитируемых парламентариев

По результатам марта 2020 года орловский сенатор Владимир Круглый поднялся сразу на 24 позиции и вошел в 20-ку самых цитируемых представителей Совета Федерации. Такие данные приводит компания «Медиалогия». Напомним, заслуженный врач РФ довольно много комментирует ситуацию вокруг коронавируса. Причем, его экспертное мнение выгодно отличается от других точек зрения благодаря тому, что сам Владимир Круглый много лет проработал в сфере здравоохранения и всегда публикует взвешенный и глубокий анализ.

Так, еще в начале марта он призывал проверять на COVID-19 всех прибывающих из-за рубежа. Увы, к мнению сенатора не прислушались. Уже в апреле он дал несколько комментариев разворачивающейся ситуации с коронавирусом, что дает все основания предполагать – в апрельском рейтинге «Медиалогии» он поднимется еще выше.

Напомним, МедиаИндекс – это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ. При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

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