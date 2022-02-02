2 февраля 2022



Орловский сенатор выступил за отказ от конкуренции вакцин и взаимное признание сертификатов

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый принял участие в срочных дебатах Парламентской ассамблеи Совета Европы на тему борьбы с COVID-19. Он представил ряд важных поправок к проекту резолюции, которые были поддержаны большинством членов Ассамблеи и вошли в итоговый текст документа. Среди них – необходимость взаимного признания сертификатов о вакцинации всех стран-членов Совета Европы, учёт побочных эффектов от вакцинации и обеспечение поддержки лицам с возможными осложнениями, а также разработка и повсеместное использование программ комплексной реабилитации больных с «долгим ковидом».

«Учёт возможных побочных эффектов от вакцинации может стать хорошей доказательной базой её безопасности и эффективности, а также лишить её оппонентов надуманных и зачастую необоснованных аргументов», – сказал сенатор. Он считает, что для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нужно безотлагательно решить вопросы взаимного признания вакцин и сертификатов о вакцинации.

«Ситуация с коронавирусом динамично меняется, появляются новые штаммы, поэтому для каждого государства чрезвычайно важной задачей является преодоление нерешительности вакцинации и охват ею как можно большего числа граждан», – добавил В. Круглый.

 

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Опубликовано 02 Фев 2022 в 17:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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