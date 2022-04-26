26 апреля 2022



Орловский силач попробует протащить шеститонный комбайн

Орловский спортсмен Евгений Чикунов намерен установить рекорд России по буксировке комбайна весом более 6 тонн. Увы, посмотреть на это зрелище смогут далеко не все. Акция состоится 29 апреля в 14.00 на базе Научно-образовательного производственного центра «Интеграция» Орел ГАУ в селе Лаврово Орловского района.

Как рассказали в пресс-службе обладминистрации, в нашей стране еще никто не смог протянуть 6-тонный комбайн более чем на 3 метра. Орловский силач попробует увеличить это расстояние. Фиксировать рекорд приедет президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко.

Евгений Чикунов начал заниматься спортом еще в студенчестве. С 2013 года выступает на соревнованиях по бодибилдингу, получил звание кандидата в мастера спорта. С 2019 года он занимается пауэрлифтингом, выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу без экипировки.

 

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Опубликовано 26 Апр 2022 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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