8 октября 2018



Орловский СК проверяет факт ненадлежащего оказания помощи больному, который умер от острой сердечной недостаточности

Руководитель следственного управления дал указание проверить факт ненадлежащего оказания медицинской помощи жителю Орловского района.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по поручению руководителя следственного управления Анатолия Щурова инициировано производство доследственной проверки по публикациям СМИ, сообщающих о ненадлежащем оказании медицинской помощи 57-летнему жителю Орловского района.

Предварительно установлено, что мужчина был доставлен в медицинское учреждение 28 сентября 2018 года в тяжелом состоянии, где скончался в тот же день по причине острой сердечной недостаточности.

По мнению родственников умершего, медицинские работники своевременно не провели комплекс всех необходимых реанимационных мероприятий, в которых нуждался больной.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК. 

 

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Опубликовано 08 Окт 2018 в 14:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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