Орловский СК проводит проверку преступлений без срока давности

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту совершения преступных действий на территории Орловского района в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны.

По данным СМИ, в поселке Крутовском Орловского района поисковиками МПО «Костер» обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь. В ходе поисковых работ на указанном месте обнаружены фрагменты человеческих останков.

В целях реализации мероприятий проекта «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения, следствие тщательно проверит полученную информацию и даст уголовно-правовую оценку выявленному факту.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе изучаются архивные и научно-исторические данные. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.