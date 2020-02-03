3 февраля 2020



Орловский СК расследует уголовное дело по факту гибели пяти человек на мценском заводе

Следственными органами СК России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ходе проведенных первоначальных следственных действий предварительно установлено, что 31 января 2020 года в городе Мценске Орловской области в производственном помещении ООО «Завод профессионального оборудования» произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате пять человек погибли, трое граждан получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов под руководством руководителя следственного управления СК России по Орловской области генерал- майора юстиции Анатолия Щурова.
Следователи изъяли необходимую документацию, производятся допросы руководства и сотрудников предприятия, устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, принимаются меры для оказания психологической и иной помощи родственникам погибших.

Следствие устанавливает все обстоятельства и виновников этой трагедии, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 03 Фев 2020 в 16:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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