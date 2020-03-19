Орловский СК вернул в бюджет налоги на сумму свыше 60 млн рублей

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в 2019 году было возбуждено 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, в истекшем периоде 2020 года – одно.

Принятые меры позволили добиться существенного возмещения ущерба от таких преступлений: 2019 году – в бюджет возвращено более 84 % (свыше 60 миллионов рублей) налоговых выплат от суммы причиненного ущерба, в истекшем периоде 2020 года – 100 %, информирует пресс-служба регионального СУ СК.