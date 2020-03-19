19 марта 2020



Орловский СК вернул в бюджет налоги на сумму свыше 60 млн рублей

Как сообщает СУ СК по Орловской области, в 2019 году было возбуждено 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, в истекшем периоде 2020 года – одно.

Принятые меры позволили добиться существенного возмещения ущерба от таких преступлений: 2019 году – в бюджет возвращено более 84 % (свыше 60 миллионов рублей) налоговых выплат от суммы причиненного ущерба, в истекшем периоде 2020 года – 100 %, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 19 Мар 2020 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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