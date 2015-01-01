Орловский соцстрах сообщил о наличии «памперсов» для инвалидов

Орловское региональное отделение Фонда социального страхования приступило к выдаче льготным категориям граждан подгузников размеров М, L и XL.
Как сообщает руководитель группы по связям с общественностью Орловского РО ФСС РФ Никита Майоров, для обеспечения инвалидов было закуплено порядка 775000 изделий размеров М, L, XL. На эти целы направлено свыше 14 млн рублей.
Уже сейчас получить необходимые средства реабилитации могут те граждане, которые ранее обращались в отделение Фонда с заявлениями. Региональное отделение Фонда предусмотрело в контрактах с поставщиками возможность выбора заявителями места и способа получения: в пунктах выдачи, организованных поставщиками в Орле, или по месту жительства получателей в пределах Орловской области. О месте и времени выдачи подгузников каждый получатель будет проинформирован дополнительно.
Также соцстрах сообщает, что обеспечение инвалидов подгузниками за прошлый период не предусмотрено.

 

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Опубликовано 14 мая 2018 в 16:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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