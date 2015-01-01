Орловский «Студенческий десант» прошел стажировку в кавалерийском взводе

Студенты высших учебных заведений Орла познакомились с работой полицейских кавалерийского взвода, узнали о тонкостях и специфике службы, об истории службы.

На сегодняшний день в кавалерийском взводе батальона патрульно-постовой службы полиции «служат» 16 лошадей. Задача конных полицейских — охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, профилактика и пресечение правонарушений, патрулирование окраин города Орла и дачных массивов, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Из истории…

В России первый конный патруль появился в 1731 году в Москве. Со второй половины 1990-х гг. на территории России начался процесс возрождения отрядов полицейских-кавалеристов, как особых подразделений органов внутренних дел, предназначенных для решения специфических задач, т. к конная полиция может использоваться там, где затруднено использование транспорта.