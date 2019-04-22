Орловский священник написал «Тотальный диктант» на «отлично»

20 апреля руководитель отдела религиозного образования и катехизации Орловской епархии священник Димитрий Степаненков принял участие в церемонии награждения отличников всероссийского «Тотального диктанта».

«Сертификаты отличников» вручили 17 орловцам.

«Это мероприятие объединяет любящих русский язык людей, собирая их в один день для проверки своих знаний. В этом году мероприятие проходит 16-й раз, свои знания проверили люди, живущие в 80 странах мира», — отметил отец Димитрий.

По информации «Орловской митрополии»