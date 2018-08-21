Орловский театр для детей открывает сезон спектаклем категории 16+

В театре для детей и молодежи «Свободное пространство» 13 сентября в 19.00 состоится премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Примечательно, что первая постановка сезона в театре для детей идет с пометкой «16+».

Как отметили в пресс-службе театра, сам Л. Андреев сказал о своей пьесе, что в ней повествуется о прекрасных богах, которые заблудились в лабиринтах душ мелких человечков. На первый взгляд сюжет пьесы для оперетты или мелодрамы, и им Андреев, однозначно, предвосхитил сюжеты «Принцессы цирка» Имре Кальмана и «Зиты и Гиты», но не так все просто. Публике, помимо хитросплетений сюжета, предстоит разгадывать множество загадок, предложенных драматургом. Что на самом деле представляет собой цирк папаши Брике? Кто на самом деле этот господин с грустными глазами, который как залетный ангел, будет давать всем глубокие, но бесполезные советы? Каково быть богиней под мишурой наездницы? Словом, зрителю предлагается своеобразный театральный квест, для разгадки которого может понадобиться не только знание творчества Андреева, но и мифологии.

Режиссер Андрей Дежонов так отозвался о постановке: «Неожиданное для Андреева, «площадное» пространство Цирка, дает широкие возможности для зрелищного сценического воплощения пьесы. История человека, сознательно пришедшего в цирк в качестве «клоуна для битья» очень схожа с историей академика Сахарова, создателя Водородной бомбы, отчаянно боровшегося с последствиями своего изобретения. Достаточно вспомнить как его усиленно «захлопывали» во время его выступлений, однако он стойко продолжал бороться, «получая пощечины». Тема искупления принародно своей вины и необходимости публичного покаяния характеризует очень высокоинтеллектуального, необычного и непонятного для обывательской логики человека. Своеобразного «инопланетянина» для мира простых «мирских» интересов, которые в своей всеобщей эпидемии эгоизма, меркантильности и главенства потребительских интересов доходят до абсурдности Цирка. Именно среди этой «цирковой круговерти» Тот находит своего АНГЕЛА — Консуэллу, свою несбыточную любовь и свою смерть. Невозможность существования в этом мире дает ему право (по его мнению) забрать ее с собой в иной мир, (эти тема схожа с Шекспировскими дуэтами Гамлет — Офелия, Отелло — Дездемона, Ромео и Джульетта). Тот не просто «верит», Тот «знает» (как и Гамлет), что другой мир существует».

— Среди почитателей творчества писателя много представителей театральных профессий (артистов, режиссеров). Интерес их понятен: Андреев является новатором театрального искусства, создателем принципиально нового театра – «пан-психе».

Однако следует признать, что драматургия Андреева пока еще малознакома. Им написано около тридцати пьес и сатирических миниатюр, но безусловного признания ни со стороны широкого читателя и зрителя, ни со стороны творческих коллективов в настоящее время нет. При жизни драматурга его творчество современники считали едва ли не самым интересным и значительным по глубине и напряженности духовного поиска. И это порождает надежду, что драматургия Леонида Андреева все же обретет на отечественной сцене то место, которое принадлежит ей по праву, — добавила заведующая Домом Леонида Андреева Татьяна Полушина.