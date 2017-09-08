Орловский театр кукол и детские театры получат 3,6 млн рублей

Свыше 3,6 млн рублей получит Орловская область на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Деньги выделены в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. Средства в размере 220 млн рублей распределены между бюджетами 73 субъектов страны. Их получат порядка 150 театров. Как напомнили в пресс-службе облправительства, решение поддержать творческие коллективы было принято весной на форуме «Единой России» в Омске.

 

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Опубликовано 18 Окт 2017 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 0

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