Орловский техникум путей сообщения закрыт на время санитарно-эпидемиологического расследования

В связи с поступлением экстренных извещений о регистрации случаев острых гастроэнтеритов среди учащихся БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина» должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Орловской области незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования, сообщает пресс-служба ведромства.

Проведен отбор проб клинического материала от заболевших, персонала пищеблока, отобраны пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы питьевой воды, произведены смывы. В помещениях техникума проведена заключительная дезинфекция. В целях локализации и ликвидации очага издано Постановление врио главного государственного санитарного врача по Орловской области о введении в БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им.В.А.Лапочкина» ограничительных мероприятий (карантина) с 27.04.2017 года.

Проведение санитарно-эпидемиологического расследования и комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщают «Орловские новости», в орловском техникуме путей сообщения 85 студентов и двух преподавателей не досчитались 26 апреля. Накануне все они начали жаловаться на острые боли в животе, жар и рвоту. Версий случившегося пока две – либо отравление, либо инфекция. Студенты настаивают, что причиной острого заболевания стали котлеты, которые они ели в столовой накануне.