Орловский техникум путей сообщения закрыт на время санитарно-эпидемиологического расследования

В связи с поступлением экстренных извещений о регистрации  случаев острых гастроэнтеритов среди учащихся БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина»  должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Орловской области незамедлительно начато проведение  санитарно-эпидемиологического расследования, сообщает пресс-служба ведромства.

Проведен отбор проб клинического материала от  заболевших, персонала пищеблока, отобраны пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы питьевой воды, произведены смывы. В помещениях техникума проведена заключительная дезинфекция. В целях локализации и ликвидации очага издано Постановление врио главного государственного санитарного врача по Орловской области о введении в БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им.В.А.Лапочкина» ограничительных мероприятий (карантина) с 27.04.2017 года.

Проведение санитарно-эпидемиологического расследования и комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщают «Орловские новости», в  орловском техникуме путей сообщения 85 студентов и двух преподавателей не досчитались 26 апреля. Накануне все они начали жаловаться на острые боли в животе, жар и рвоту. Версий случившегося пока две – либо отравление, либо инфекция. Студенты настаивают, что причиной острого заболевания стали котлеты, которые они ели в столовой накануне.

 

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Опубликовано 27 Апр 2017 в 13:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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