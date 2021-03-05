Орловский транспорт появился на на картах Яндекса. Пока без троллейбусов

Орловцы теперь смогут видеть приближающийся транспорт на картах Яндекса, а не только в специальном приложении. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится транспорт, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки Яндекс.Карты показывают список всех номеров транспорта, которые через неё проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки. Это пригодится, чтобы узнать, как выбраться из незнакомого района или доехать до больницы в другом конце города.

Для того чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении.

Яндекс.Карты показывают движение транспорта в реальном времени в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и ещё более 90 городах России, Беларуси, — рассказали в группе ”Общественный транспорт Орла онлайн”.

UPD: В пресс-службе городской администрации уточнили, что до конца месяца система будет работать в тестовом режиме. В настоящий момент, например, отображаются только 24 из 35 автобусных маршрутов. Трамваи и троллейбусы также не видны. При этом приложение для смартфонов «Умный транспорт» (bus57) продолжает работать, как и одноименный сайт.