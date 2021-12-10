10 декабря 2021



Орловский Центр СПИД повысит эффективность ПЦР-диагностики

Для повышения эффективности ПЦР-диагностики в Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Орловский Центр СПИД) закупят процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Оборудование предназначено для проведения диагностики новой коронавирусной инфекции методом ПЦР и повышения качества исследовательского процесса. На закупку оборудования из областного бюджета выделят 6 млн 150 тыс. рублей.

Кстати, на минувшем «круглом столе», посвященном проблемам орловского здравоохранения, представители Центра СПИД рассказали, что остро нуждаются в новом здании. И у них даже есть на примете несколько вариантов. Но власти пока не слышат медиков. Между тем центру катастрофически не хватает людей. И даже если случится чудо и новые сотрудники придут сюда работать – их попросту некуда будет посадить. Свободных кабинетов в центре сейчас нет.

 

Доходы бюджета Орловской области в 2011 году составили более 21,6 млрд рублей
В больницах Орловской области за семь лет «оптимизировали» 1026 мест
Депутаты нашли в казне города технику для «Зеленстроя» и «Спецавтобазы»
Опубликовано 10 Дек 2021 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"