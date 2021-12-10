Орловский Центр СПИД повысит эффективность ПЦР-диагностики

Для повышения эффективности ПЦР-диагностики в Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Орловский Центр СПИД) закупят процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Оборудование предназначено для проведения диагностики новой коронавирусной инфекции методом ПЦР и повышения качества исследовательского процесса. На закупку оборудования из областного бюджета выделят 6 млн 150 тыс. рублей.

Кстати, на минувшем «круглом столе», посвященном проблемам орловского здравоохранения, представители Центра СПИД рассказали, что остро нуждаются в новом здании. И у них даже есть на примете несколько вариантов. Но власти пока не слышат медиков. Между тем центру катастрофически не хватает людей. И даже если случится чудо и новые сотрудники придут сюда работать – их попросту некуда будет посадить. Свободных кабинетов в центре сейчас нет.