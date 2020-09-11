Орловский ультракороткий инсулин отправился в страны Евросоюза

Первая партия в размере 1 млн картриджей с инсулином уже поступила в логистический центр во Франкфурте. Дальнейшее распределение инсулинов будет осуществляться в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран ЕС. Экспортная поставка проведена в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

Напомним, орловский завод производит 20% всего объема инсулинов в России. Предприятие в первую очередь работает для обеспечения российских пациентов с сахарным диабетом инсулинами, но одновременно развивает и экспортное направление. Подготовка к выходу на европейский рынок началась еще в 2013 году. А уже в 2015 предприятие успешно прошло европейскую инспекцию и получило GMP сертификат Европейского агентства по лекарственным средствам, что стало важным этапом на пути к экспорту. В 2017 году орловский завод подписал специальный инвестиционный контракт в области фармацевтики с Минпромторгом и правительством Орловской области. СПИК предполагает дальнейшую модернизацию производства и расширение производства инсулинов на экспорт, — рассказали в пресс-службе облправительства.