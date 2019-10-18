Орловский юннат вошел в число лучших по стране

Воспитанник Орловской станции юных натуралистов Дмитрий Сеин вошел в число победителей всероссийского конкурса по изучению сортов и гибридов овощных культур. Авторами лучших работ стали 16 ребят из 15 регионов страны. Целью конкурса было развитие интереса учащихся к аграрным профессиям. Ребят старались включить в исследовательскую и проектную деятельность. Упор делался на освоение профессиональных навыков в области растениеводства, селекции и семеноводства.

Данный проект реализуется при поддержке федерального детского эколого-биологического центра с 2015 года. Он создает условия для самореализации и ранней профориентации школьников, дает им возможность полюбить профессию работника сельского хозяйства и с юных лет заниматься научно-исследовательской работой, — рассказали в пресс-службе облправителтства.

Кроме того, Орловскую станцию юных натуралистов наградили золотой медалью и дипломом первой степени Минсельхоза РФ на конкурсе «Юннат-2019». Орловская станция юных натуралистов» принимала участие в этом конкурсе в номинации для педагогов «Агроэкологические объединения обучающихся образовательных организаций в условиях современного образования». Презентация выставочной экспозиции проходила в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, где были представлены разнообразные экспонаты, выращенные на учебно-опытных участках Орловской станции юных натуралистов и его структурных подразделениях, расположенных в районах Орловской области.