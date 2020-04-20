Орловский ЗАГС временно изменил режим работы

В территориальных отделах ЗАГС временно изменен режим работы по приему и выдаче документов для государственной регистрации рождения и смерти.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области в территориальных отделах (секторах) ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области до нормализации эпидемиологической обстановки изменен режим работы по приему и выдаче документов для государственной регистрации рождения и смерти.

Документы теперь будут приниматься и выдаваться во вторник и четверг с 9.00 до 13.00, информирует администрация Орловской области.