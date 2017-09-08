Орловский журналист Олег Смуглов стал призером всероссийского конкурса «Моя Земля – Россия»

По итогам конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия» Минсельхоза РФ радиожурналист ГТРК «Орёл» Олег Смуглов занял третье место в номинации «Развитие социальной инфраструктуры на селе» за серию материалов по этой теме.

Всего в этом году на конкурс было подано 5329 работ из 81 региона России.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 5 октября на агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».