Орловским аграриям присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»

Церемония награждения состоялась 9 сентября в рамках открытия XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019» в Москве.

Указом Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено главе крестьянского (фермерского) хозяйства Анатолию Молчанову и главному инженеру ООО «Речица» Юрию Ревину, информирует пресс-служба губернатора.

Анатолий Михайлович Молчанов – фермер из села Борилово Болховского района. В его хозяйстве более 1000 га пашни. С 2004 года КФХ специализируется на выращивании гречихи.

Юрий Васильевич Ревин более 30 лет проработал в одном хозяйстве в Ливенском районе: сначала это был колхоз «Путь коммунизма», сегодня − ООО «Речица».