10 октября 2019



Орловским аграриям присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»

Церемония награждения состоялась 9 сентября в рамках  открытия XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019» в Москве.

Указом Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу  почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено главе крестьянского (фермерского) хозяйства Анатолию Молчанову и главному инженеру ООО «Речица» Юрию Ревину, информирует пресс-служба губернатора.

Анатолий Михайлович Молчанов – фермер из села Борилово Болховского района. В его хозяйстве более 1000 га пашни. С 2004 года КФХ специализируется на выращивании гречихи.

Юрий Васильевич Ревин более 30 лет проработал в одном хозяйстве в Ливенском районе: сначала это был колхоз «Путь коммунизма», сегодня − ООО «Речица».

 

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Опубликовано 10 Окт 2019 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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