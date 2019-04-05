5 апреля 2019



Орловским «чернобыльцам» повышение пенсионного возраста не грозит

В преддверии 33-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС пресс-служба Пенсионного фонда напомнила, что орловцев, пострадавших в результате этой чрезвычайной ситуации, повышение пенсионного возраста не коснется.

В соответствии с законом от 3 октября 2018 года №350-ФЗ прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Сейчас в Орловской области 48 846 человек получают пенсии от органов ПФР, как пострадавшие вследствие радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по старости получают 48 778 граждан, а пенсию по инвалидности – 55 человек, которые стали инвалидами вследствие радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи граждан, пострадавших вследствие радиационных или техногенных катастроф, выплачиваются 13 гражданам.

Кроме того, 139 855 подвергшихся воздействию радиации из-за аварии на ЧАЭС получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

 

МЧС предупреждает: в новогодние праздники в Орловской области будет очень плохая погода
На расселение частично обрушившегося дома №68 по набережной Дубровинского необходимо 70 млн рублей
На АПЛ «Орёл» появится походный иконостас
Опубликовано 05 Апр 2019 в 11:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"