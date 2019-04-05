Орловским «чернобыльцам» повышение пенсионного возраста не грозит

В преддверии 33-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС пресс-служба Пенсионного фонда напомнила, что орловцев, пострадавших в результате этой чрезвычайной ситуации, повышение пенсионного возраста не коснется.

В соответствии с законом от 3 октября 2018 года №350-ФЗ прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской АЭС.

Сейчас в Орловской области 48 846 человек получают пенсии от органов ПФР, как пострадавшие вследствие радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по старости получают 48 778 граждан, а пенсию по инвалидности – 55 человек, которые стали инвалидами вследствие радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи граждан, пострадавших вследствие радиационных или техногенных катастроф, выплачиваются 13 гражданам.

Кроме того, 139 855 подвергшихся воздействию радиации из-за аварии на ЧАЭС получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).