Орловским чиновникам требуется прививка. От хитрости и алчности

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

Эта история отнюдь не эпохальна. Можно сказать, мелкий случай. Однако масштаб чиновничьей хитрости ошеломляет. Жаль, что от неё нет прививок.

Ну да обо всём по порядку.

Три причины бежать куда подальше

Есть в Орле институт культуры. Красивый комплекс из двух учебных корпусов и двух общежитий – одно из современных архитектурных украшений центральной части города. Между ним и Орловским областным колледжем культуры и искусств на ул. Матросова – небольшая рекреационная зона. По-хорошему, тут можно было бы разместить сквер, посадить деревья, кустарники, установить лавочки. Но не случилось. А если что-то построить? Это никому и в голову не приходило. По трём совершенно объективным причинам.

Во-первых, площадка крайне мала.

Во-вторых, если копнуть глубже, чем для посадки саженца, то здесь так много «мин-засад», что стройка просто невозможна. На участке, к примеру, закопано полтора десятка электрокабелей, в том числе принадлежащих силовым ведомствам, которые нельзя трогать и к которым никто не разрешит прикасаться; ближайшая возможность подключения к канализации – на окраине города, врезаться в водопроводную трубу – за несколько километров.

Вот техусловия, которые выдали Орелоблэнерго и Орелводоканал для подключения к их сетям будущему арендатору земельного участка, если таковой найдётся. Их можно найти в Извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010401:307.

Итак, для понимания: площадь – 2667 кв. м, разрешённое использование: офисы фирм без ограничения рабочих мест, ограничения использования: часть земельного участка площадью 808 кв. м (заметим, это больше трети участка!), расположенную в охранной зоне электроснабжения, можно использовать лишь в строгом соответствии с Постановлением РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». АО «Орелоблэнерго», зная о требованиях Постановления, выдвинуло одно принципиальное условие: строительство возможно «при условии ПЕРЕНОСА с земельного участка… принадлежащих обществу следующих кабелей» – и дальше перечислено 15 кабельных линий сечением от 50 до 120 кв. мм. «При этом «защиту кабельных линий выполнить БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КАБЕЛЯ. Трассу кабельных линий определить проектированием и согласовать дополнительно».

Кто внимательно прочёл, тот понял: закопанный кабель резать нельзя – чтобы, к примеру, его нарастить и пустить по периметру. Фактически это означает: требуется заново по новым трассам протянуть 15 (!) мощных электрокабелей, принадлежащих различным, в том числе федеральным, ведомствам. Что возможно только гипотетически, но никак не практически. Так что «разрешение» энергетиков фактически означает запрет. Другой вопрос, почему так прямо и не написали.

Засада ждёт и с водоснабжением. «Возможность подключения нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения… возможна к водоводу по Кромскому шоссе на правом берегу р. Цон. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка ОТСУТСТВУЕТ». А значит, если придумал что построить на этой негодной для фундамента и кирпича земле, надо осуществить «модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в г. Орел, включая водоводы Д 400 мм на территории Северо-Восточной насосной станции, с повышением их пропускной способности» и «строительство водопроводных сетей от возможных точек подключения к сетям <водоканала> до точек подключения к границе земельного участка».

Наконец, водоотведение. Что бы ты ни построил – этим будут пользоваться люди. Пусть даже один-два человека. Они должны куда-то, простите, справлять нужду. Ну не в биотуалет же под окнами ОГИК! Значит, нужна врезка в канализацию. Есть такая возможность? Есть! «К канализационной насосной станции №8 в деревне Нижняя Лужна»! Далеко? Тогда модернизируй существующие магистральные канализационные сети за свой счёт, чтобы увеличить их пропускную способность ради твоих отходов жизнедеятельности. А также строй до действующих сетей «свою» канализацию. Всё это – десятки миллионов.

И, наконец, третья причина. Ну не строят во дворах! А тут практически – небольшой внутренний двор ОГИК, здания которого формируют его с двух сторон. Если же прибавить антитеррористические требования к учебным заведениям, которые предполагают ограждения, проезды спецтехники и проч., то участок вовсе скукоживается до клумбы в решётках-заборах. Что ни построй – всё будет нелепо.

Понятно? Оказалось, не всем. И чиновники тому посодействовали.

Театр не одного актёра

Шёл 2019 год. И некоему господину Караиванову с предпринимательской жилкой, как принято говорить в постсоветской России, участок приглянулся. Собственно, это для него писали все техусловия, чтоб понимал, куда заходит. Но он рискнул. С ним как с единственным заявившимся на торги был заключён договор на 38 месяцев с арендной платой около 500 тыс. рублей в год. Понимали ли отцы города, зачем этому явно неглупому человеку нужен участок? Если не понимали – гнать их в шею. А если понимали, но хитрили, то… тоже гнать!

Собственность – вот цель предпринимательского процесса. Вы знаете, как муниципальную землю перевести в частную? Караиванов знал. Он запросил разрешение у городской власти на строительство… офиса.

Офис… Творческие натуры уже рисовали в воображении нечто, что могло бы стать жемчужиной этого маленького кусочка улицы. Что-то этакое, небольшое, но прекрасное, по индивидуальному проекту ведущих архитекторов, может, даже не орловских – чтоб гармонировало с архитектурой Института культуры и даже было красивее…

Пока они «рисовали», гражданин построил. Сарай – не сарай, что-то типа собачьей будки, из ДСП, только большое и с окнами-дверями. Естественно, никто никакие трубы до Кромского шоссе не тянул, электрокабель не перекладывал, по поводу продуктов жизнедеятельности арендатор, непонятно как, договорился с колледжем и просто врезался в его канализацию.

Вечно закрытое сооружение за глаза назвали театральной бутафорией, но по документам оно получило статус объекта капитального строительства и было принято высокой комиссией в эксплуатацию. А раз на арендуемой земле появилось капитальное строение – пусть даже из ДСП и с врезкой в канализацию учебного заведения, то… Правильно! Теперь можно приватизировать землю. И участок в мгновение ока «за копейки» стал частной собственностью. Как и было задумано.

Однако история с участком на этом не закончилась.

Спасибо, мэрия, за подарок!

Караиванов не хотел вляпываться с серьёзным строительством. Он понимал: тут – засада. Заполучив землю в собственность, стал искать, кому её продать. И преуспел. Кусок земли с «фанерным» офисом купило ООО «Вертикаль». За 21 миллион. Чувствуете масштаб? Любопытные уже посчитали: за вычетом расходов на оплату аренды и строительство «офиса» Караиванову «вдруг» капнуло более 18 млн. На ровном, так сказать, месте. Спасибо, любимая мэрия Орла, за подарок!

Однако тому, кто выложил 21 млн, естественно, надо отбивать затраты. Неизвестно, в чьём воспалённом мозгу возникла идея, но она обрела абсолютно реальные черты: 12-этажный дом. Зачем уродовать областной центр? Как впихнуть? И разве кто позволит? Тем более что участок с «бутафорией» по городским Правилам землепользования и застройки – под «офисы фирм без ограничения рабочих мест» и исключает многоэтажную застройку! Эх, наивные… С нашими лукавыми чиновниками, как показали дальнейшие события, можно всё.

Экс-ректор ОГИК Николай Паршиков, видимо, понимая это и узнав о грандиозных планах, в тревоге написал городской власти ещё в 2020 году письмо: «Участок граничит с участком, принадлежащим ОГИК на праве оперативного управления, который имеет вид разрешённого использования – эксплуатация и обслуживание общежития. В границах зоны предполагаемого к строительству объекта располагаются сети и коммуникации с установленной охранной зоной, а именно трансформаторная подстанция с подведенными к ней сетями электроснабжения и городская канализационная сеть. Подъездные пути к … зданию общежития, модульной котельной осуществляются с улицы Матросова по внутридомовой территории шириной 3 м с тупиковым проездом. При возникновении пожара или ЧС спасательная техника не сможет вовремя подъехать к объекту аварии…. В связи с вышеперечисленным прошу принять Вас меры к недопущению строительства одноподъездного 12-этажного дома по ул. Матросова, 3Б, а также не вносить изменения в ПЗЗ». Письмо датировано 27 апреля 2020 года. Первого июня ректору ответил первый замглавы городской администрации Олег Минкин. В том духе, что, мол, напрасно волнуетесь. Дескать, у нас всё по закону – мышь не проскочит. Никакого своеволия власть не допустит!

Позволю себе несколько, может быть, скучных, но на самом деле впечатляющих цитат: «В силу пункта 1 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка…. С видом разрешённого использования «офисы фирм без ограничения рабочих мест» заключен на торгах, состоявшихся в форме аукциона…. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора… Согласно пункту 17 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ внесение изменений по результатам аукциона… в части изменения видов его разрешённого использования не допускается… Изменение условий договора аренды путём изменения вида разрешённого использования земельного участка не представляется возможным…».

Не пройдёт и года, как 5 мая Олег Минкин проведёт Публичные слушания. Эпохальное событие назовут так: «По предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка» и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, площадью 2667 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Матросова, 3б, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м». Ну, чтоб человек, заплативший Караиванову 21 млн, мог, во-первых, построить тут многоэтажку, а во-вторых, впихнуть невпихуемое, для чего и надо сократить отступ от дороги до 2-х метров вместо 6-ти положенных по закону. То есть слушания фактически были посвящены двум вопросам: разрешить строить многоэтажку на земле, которую можно использовать – максимум – под офисы, и разрешить строить многоэтажку, даже если она не влезает в земельный участок по требуемым Градостроительным кодексом нормативам. Цинично и безоглядно.

«Вертикаль» сказала «надо», мэрские чиновники ответили «есть»!

Странную дату выбрал мэр Орла Парахин для слушаний. Надо полагать, чиновники надеялись, что 5 мая никто на слушания не придёт – весенние каникулы, к тому же пандемия. Но нет. Люди пришли. И задавали абсолютно разумные вопросы, приводили доводы: на рассматриваемой территории недостаточно места для размещения автостоянок, озеленения; для чего строить в этом месте 12-этажный жилой дом, если не хватает территории? Опять же: по ул. Матросова проходят подземные сети – как рыть котлован? И что, думаете, им ответили?

Во-первых, «правообладатель земельного участка вправе самостоятельно принимать решение об использовании земельного участка в соответствии с градостроительными и техническими регламентами, действующими нормами и правилами». А во-вторых, «рекомендовать правообладателю земельного участка осуществлять проектирование и строительство в строгом соответствии с нормами действующего законодательства». Кажется, в словесной эквилибристике чиновники превзошли сами себя.

Итог был очевиден. Итак, «рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка» и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства… в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,0 м при условии учёта высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений». Подпись – Олег Минкин. Тот самый, который успокаивал ректора ОГИК.

Как там говорят? Круг замкнулся?

Не дожидаясь официальных решений-разрешений, но уверенный, что всё так и будет, обладатель участка быстро запросил сервитут – для «организации площадки под строительство многоэтажного дома». И ничтоже сумняшеся замначальника УМИЗ Сергей Поляков его ещё 24 мая «нарисовал», видимо, тоже уверенный в исходе дела.

Точку поставила чёртова дюжина

Можно только догадываться, что произошло в период между 5 мая и 28 июля 2021 года. Злые языки говорят, что всплыли некие документы, из которых можно сделать вывод о явной заинтересованности ряда чиновников в продвижении интересов предприимчивых орловских бизнесменов. Так или иначе, Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области единогласно, тринадцатью голосами, вдруг отказалась согласовывать напридуманное в коридорах городской власти после публичных слушаний — «с учётом… несоответствия техническим регламентам, а также нарушения норм жилищного и земельного законодательств». Всё, оказывается, просто, если не хитрить.

Что ж, лучше поздно, чем никогда. И невозможно не согласиться с мнением члена комиссии, краеведа, профессора Среднерусского института управления – Орловского РАНХиГС Виктора Ливцова, заявившего изданию «ОрелТаймс» буквально следующее: «Это место относится к еще историческому Орлу. Напротив находится два мемориала – мемориальное кладбище и мемориал воинам-афганцам – участникам локальных войн. Троицкая церковь. На другой стороне улицы – новое, но очень красивое здание института культуры. И я считаю, что грубое вмешательство сюда многоэтажного дома совершенно ни к чему. Это не доминанта, которая бы объединила какой-то квартал, это не завершение какой-то улицы. Это совершенно не нужный дом. Мало того, он находится в защитных зонах мемориального кладбища, и в таком случае его строительство должно согласовываться через историко-культурную экспертизу. И вообще строительство такого здания, собственно, во дворе института культуры не даст возможности ни нормально вести учебный процесс, ни отдыхать учащимся. Эта земля когда-то принадлежали и служила землей рекреации института. Каким-то удивительным образом она оказалась приватизирована, перепродана. Я считаю, что это вопрос для правоохранительных органов». https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-istoricheskij-orjol-ne-pustili-stroitelstvo-12-jetazhnogo-doma/

Вот такая маленькая, но эпохальная история произошла в городе Орле. Говорят, силовики уже заинтересовались земельными метаморфозами. Наверняка их ждут немалые открытия. Так что возможны посадки. А это сродни прививке от хитрости. Глядишь, после этого чиновники полюбят, наконец, город, которому служат.