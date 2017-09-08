Орловским дачникам и огородникам напомнили о пользе люпина

Известно около 200 видов люпина, из которых в России в сельском хозяйстве культивируется четыре – один многолетний и три однолетних. Способность этого растения накапливать в почве азот в больших количествах с успехом применяется для выращивания люпина как сидерата. Люпин обладает развитой корневой системой. Центральный корень проникает в землю на глубину 1–2 м. Клубеньки бактерий, расположенные на корнях, фиксируют азот из воздуха и переводят его в связанные формы, — рассказали в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

Выращивание люпина как зеленого удобрения – сравнительно недорогой и эффективный способ улучшения структуры почвы. Растение обладает многими положительными качествами: мощная корневая система проникает в землю на глубину 1–1,5 м, растворяет моногидрофосфаты и поднимает их в верхние слои. Люпин-сидерат разрыхляет почву и обогащает ее азотом. Наиболее эффективен люпин для бедных почв с повышенной кислотностью и супесчаных. Благодаря алкалоидам, присутствующим во многих сортах люпина, кислая почва может стать щелочной. Кроме всего прочего, он оздоравливает почву. Алкалоид люпинин, присутствующий в некоторых сортах, помогает бороться с проволочником и подавляет развитие вредных бактерий. К тому же люпин является скороспелым сидератом. Максимальную отдачу можно получить уже через 50 дней после посадки.

Посевы люпина не нуждаются в особом уходе. После него особенно хорошо растут картофель и земляника, помидоры, перцы, капуста. Для бобовых это плохой предшественник, так как культуры из одного семейства имеют общих вредителей. Заметные результаты наблюдаются при высадке сидерата в междурядьях сада, при этом используют все три вида однолетнего люпина. Белый люпин нередко растет даже лучше синего, только требуется еженедельный полив. Скошенную массу оставляют на месте, она хорошо укрывает почву и обогащает ее органикой.

 

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Опубликовано 01 Дек 2017 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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