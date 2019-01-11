11 января 2019



Орловским дачникам напомнили, что делать с огромными сугробами

Зима в этом году выдалась поистине снежная. Огромные сугробы выросли на огородах, но стоит помнить, что изобилие снега может оказаться не только благом, но и проблемой. Как рассказали в пресс-службе орловской центральной научно-методической ветлаборатории, главная польза, которую приносит снег – защита растений от замерзания. Поэтому нужно стараться накопить снег на грядках и вокруг зимующих растений. Особое значение это свойство имеет для теплолюбивых зимующих цветов, например, древовидных пионов или садовых роз. Также толстый слой снега практически не позволяет промерзать и почве, благодаря чему растения расходуют гораздо меньше жизненной энергии. А для газона наличие снега зимой вовсе является необходимостью. В ином случае он может просто погибнуть.

Бывают зимы, когда снега выпадает недостаточно для обогрева растений. В этом случае необходимо позаботиться об их утеплении самостоятельно. Весь снег, который находится на дорожках, площадке и крышах, следует переместить под растения, наиболее в этом нуждающимся. Таким образом, для них будут созданы наиболее комфортные условия для пережидания холодов.

Самостоятельно создавая сугробы, нельзя их утрамбовывать. Делать это лучше в лёгкий мороз, когда снег рыхлый и сухой.

С наступлением весны снег и лёд преобразуются в талую воду, которая богата полезными веществами. Поэтому зимой, когда выпадает много снега, стоит позаботиться о его запасах и для теплиц, чтобы почва в них не пересыхала и весной была готова для рассады.

Постарайтесь создать снегозадержание на своих клумбах. Делается это с помощью щитов, изготовленных из подручных средств. Ставятся они в тех местах, где ветер выдувает снег. Создавая такого рода барьеры, можно сохранить большое количество снежного покрова на своём участке.

Однако помимо пользы, снег может и навредить растениям. Происходит это, когда наступает кратковременная оттепель. В такой период снег преобразовывается в лёд, и поверх сугроба получается ледяная корка. Она перекрывает доступ кислорода к растениям, и они запревают, вследствие чего могут погибнуть. Для того чтобы этого избежать, после очередной оттепели вокруг растений необходимо сделать проколы. То же самое касается и газонной травы. Без проколов в зимний период она может запреть и не выжить.

 

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Опубликовано 11 Янв 2019 в 18:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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