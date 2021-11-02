Орловским дачникам напомнили, как с пользой провести локдаун

Чтобы приусадебный участок радовал своей красотой и хорошим урожаем, необходимо подготовить его к зиме. Для этого следует выполнить 10 видов работ, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

1. Побелить деревья на участке. Защитный слой краски или извести убережет кору от перепадов температуры и поможет избавиться от вредителей. Обратите внимание, что проводить побелку можно только при температуре выше 5°С. Перед этим следует подготовить кору деревьев взрослых культур (она бывает растресканной или покрытой мхом, либо лишайником). После очищения, кору нужно продезинфицировать медным купоросом, железным купоросом, смесью золы и хозяйственного мыла.

2. Провести обрезку. До наступления холодов еще раз внимательно осмотрите все деревья и кустарники на своем участке и избавьте растения от всех сухих, поломанных и поврежденных болезнями и вредителями ветвей.

3. Собрать опавшие листья. Участок необходимо очистить от мусора: кучи могут служить мышам прекрасным пристанищем для устройства гнезд и пищей. Листья можно использовать как укрывной материал для многолетников. Листву, собранную под зараженными деревьями, для садово-огородных нужд использовать нельзя (в ней могут оставаться вредители и возбудители инфекционных заболеваний).

4. Перекопать грядки и внести удобрения. Перекапывать следует на глубину 15-20 см. Этим вы заглубите семена сорных растений и помешаете зимовке вредителей. Не слишком плотную почву можно прорыхлить граблями. Одновременно с перекопкой грунта можно также улучшить структуру почвы и внести необходимые удобрения. Подкормку деревьев проводят при перекапывании земли в приствольных кругах, которые приблизительно равны диаметру кроны. Также осенью в подкормке нуждается и клубника, хорошо подойдет комплексное удобрение аммофоска, в нем содержатся фосфор, азот, калий, магний, кальций, сера.

5. Обработать почву против болезней. Если температура еще не опускается ниже + 5 °C, опрыскайте деревья и почву под ними медным или железным купоросом. Вещество не только уничтожит споры вредных микроорганизмов, но и станет полезной микроэлементной подкормкой.

6. Обрезать, окучить и укрыть цветущие растения и кустарники. В начале ноября вырезают слабые и поврежденные ветви гортензий. В это же время обрезают ирисы и клематисы. К этому времени обычно начинают укрывать пионы, клематисы и крупнолистные гортензии. Что же касается роз, то укрывать их следует только через месяц, а вот окучить можно уже сейчас. Эту же процедуру не помешает провести и для других обитателей цветника

7. Укрыть виноград. В это время проводят окончательную обрезку и укрытие винограда. Лозы должны быть сухими, их связывают, не переплетая друг с другом, наклоняют к земле и опрыскивают 5% раствором железного купороса (50 г на 10 л воды) для профилактики возникновения плесени и грибных болезней. Подготовленные к быстрому укрытию на зиму кусты винограда остаются до первых признаков наступления устойчивых отрицательных температур. Не следует спешить укрывать виноградник при ожидающейся теплой погоде, особенно полиэтиленовой пленкой.

8. Что можно посадить на участке? В первых числах ноября, если позволяет погода, можно сеять: морковь (сорта Московская зимняя 515, Нантская 4, Несравненная, Витаминная 6, Лосиноостровская 13); петрушку; мелкий лук-севок; салат; руколу и другие зеленные культуры.

9. Заготовить землю для рассады. Если вы готовите грунт для будущей рассады самостоятельно, то самое время для того, чтобы пополнить запасы огородной земли на следующий сезон.

10. Убрать инвентарь и отключить коммуникаций. Весь садовый инвентарь необходимо убрать в сарай или гараж на зиму, чтобы было чем трудиться в следующем дачном сезоне. Со всех шлангов и труб стоит слить воду, отключить неутепленное уличное водоснабжение.