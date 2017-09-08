Орловским дачникам напомнили, как укрыть виноград на зиму

Хотя Орловщина никогда особо не была виноградным краем — в последнее время все больше садоводов и дачников увлекаются виноградом. Для них в пресс-службе Референтного центра Россельхознадзора подготовили специальную памятку, которая поможет сохранить растения до следующего сезона.

Причин, по которым нужно укрывать виноград на зимний период, несколько. Во-первых, кора не потрескается от морозов и не вымерзнет. Во-вторых, виноградный куст сохранит в себе питательные вещества и порадует в следующем году обильным урожаем. В-третьих, правильное укрытие и подготовительные процедуры перед ним способствуют тому, что виноград лучше растет и плодоносит.

Важно запомнить, какие побеги не плодоносили, а на каких можно получить объемную гроздь винограда. Первые в ходе осенней обрезки необходимо удалить. Также обрезают все засохшие побеги. Проводить обрезку следует в 2 этапа. Сначала обрезают некоторые побеги после сбора урожая, а затем проводят обрезку уже перед укрыванием. Такой способ считается самым популярным. Второй этап проводят, когда наступили первые небольшие заморозки, но не зимой, а поздней осенью. Лоза спокойно переносит легкое похолодание. На втором этапе обрезают побеги, которые не будут участвовать в будущем году в плодоношении.

Укрывать нужно прежде всего молодые посадки и те сорта, которые не рассчитаны на холодный климат. Очень важно укрыть куст в нужный момент. Позднее укрытие виноградников приведет к их неизбежной гибели. Рано укрывать саженцы тоже не рекомендуется, поскольку виноград запасает на зиму полезные вещества. Если осень теплая, лоза начинает преть, а это приводит к поражению культуры грибковыми заболеваниями.

Наибольшую угрозу представляют ранние заморозки. Когда ртутный столбик опускается ниже отметки -3°С (ночью), побеги начинают промерзать. Зеленые культуры мерзнут даже при температуре -1°С. При крупных заморозках (до -8°С) промерзают незащищенные почки виноградных лоз. Через год эта лоза не распустится, а дальнейший рост будет возможен только с корневой системы.

Сроки укрытия винограда осенью зависят от климата, в котором произрастает культура. В холодных регионах России разворачивают комплекс мероприятий по укрытию лозы в конце сентября. В более теплых — в середине октября. Срок закапывания (вместе с последующим вызреванием) лучше увеличивать максимально. Сахар и крахмал будут накапливаться в лозе, способствуя успешной зимовке.

Многие садоводы придерживаются легких способов укрытия. Один из самых распространенных — это пригибание виноградной лозы к земле. Сверху укрыть молодой куст можно почвой. Грунт нужно брать не рядом с корнями, так как в средней полосе России зимой корни могут промерзнуть. Для того чтобы укрыть молодой куст, почву нужно брать вдали от виноградника. Такой метод укрытия подходит, если в вашем регионе снежные зимы. Если не соблюдать это условие, то при холодной, мокрой и малоснежной зиме, виноград просто вымерзнет. В этом случае садоводы делают укрытие слоями: почву чередуют с сухими листьями и так несколько раз. В подобном пространстве скапливается тепло, и лоза не повреждается за зиму. Также укрывать молодой куст можно буквально любыми приспособлениями. При этом методе укрытия шифер выкладывается домиком, а сверху укрывается полиэтиленовой пленкой, мешком, картоном или даже просто бумагой, зависит от того, что имеется в арсенале садовода. Если зима ожидается холодной, то шиферную конструкцию сверху нужно накрыть почвой и сухими листьями.

 

Нагадало РЖД счастье по билетику
В администрации Орла новое кадровое назначение
В Орле при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок
Опубликовано 27 Окт 2017 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"