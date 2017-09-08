Орловским дачникам напомнили, как укрыть виноград на зиму

Хотя Орловщина никогда особо не была виноградным краем — в последнее время все больше садоводов и дачников увлекаются виноградом. Для них в пресс-службе Референтного центра Россельхознадзора подготовили специальную памятку, которая поможет сохранить растения до следующего сезона.

Причин, по которым нужно укрывать виноград на зимний период, несколько. Во-первых, кора не потрескается от морозов и не вымерзнет. Во-вторых, виноградный куст сохранит в себе питательные вещества и порадует в следующем году обильным урожаем. В-третьих, правильное укрытие и подготовительные процедуры перед ним способствуют тому, что виноград лучше растет и плодоносит.

Важно запомнить, какие побеги не плодоносили, а на каких можно получить объемную гроздь винограда. Первые в ходе осенней обрезки необходимо удалить. Также обрезают все засохшие побеги. Проводить обрезку следует в 2 этапа. Сначала обрезают некоторые побеги после сбора урожая, а затем проводят обрезку уже перед укрыванием. Такой способ считается самым популярным. Второй этап проводят, когда наступили первые небольшие заморозки, но не зимой, а поздней осенью. Лоза спокойно переносит легкое похолодание. На втором этапе обрезают побеги, которые не будут участвовать в будущем году в плодоношении.

Укрывать нужно прежде всего молодые посадки и те сорта, которые не рассчитаны на холодный климат. Очень важно укрыть куст в нужный момент. Позднее укрытие виноградников приведет к их неизбежной гибели. Рано укрывать саженцы тоже не рекомендуется, поскольку виноград запасает на зиму полезные вещества. Если осень теплая, лоза начинает преть, а это приводит к поражению культуры грибковыми заболеваниями.

Наибольшую угрозу представляют ранние заморозки. Когда ртутный столбик опускается ниже отметки -3°С (ночью), побеги начинают промерзать. Зеленые культуры мерзнут даже при температуре -1°С. При крупных заморозках (до -8°С) промерзают незащищенные почки виноградных лоз. Через год эта лоза не распустится, а дальнейший рост будет возможен только с корневой системы.

Сроки укрытия винограда осенью зависят от климата, в котором произрастает культура. В холодных регионах России разворачивают комплекс мероприятий по укрытию лозы в конце сентября. В более теплых — в середине октября. Срок закапывания (вместе с последующим вызреванием) лучше увеличивать максимально. Сахар и крахмал будут накапливаться в лозе, способствуя успешной зимовке.

Многие садоводы придерживаются легких способов укрытия. Один из самых распространенных — это пригибание виноградной лозы к земле. Сверху укрыть молодой куст можно почвой. Грунт нужно брать не рядом с корнями, так как в средней полосе России зимой корни могут промерзнуть. Для того чтобы укрыть молодой куст, почву нужно брать вдали от виноградника. Такой метод укрытия подходит, если в вашем регионе снежные зимы. Если не соблюдать это условие, то при холодной, мокрой и малоснежной зиме, виноград просто вымерзнет. В этом случае садоводы делают укрытие слоями: почву чередуют с сухими листьями и так несколько раз. В подобном пространстве скапливается тепло, и лоза не повреждается за зиму. Также укрывать молодой куст можно буквально любыми приспособлениями. При этом методе укрытия шифер выкладывается домиком, а сверху укрывается полиэтиленовой пленкой, мешком, картоном или даже просто бумагой, зависит от того, что имеется в арсенале садовода. Если зима ожидается холодной, то шиферную конструкцию сверху нужно накрыть почвой и сухими листьями.