Орловским дачникам напомнили, как улучшить почву

В последнее время все больше огородников задумываются о том, как получить максимальные урожаи экологически чистой продукции на своём участке без использования химических препаратов. Альтернативным решением в этом вопросе является применение сидератов. Еще с древних времен люди использовали перепревшие травы как естественную органику для выращивания овощей и фруктов. Этот принцип применим и в наши дни. Он широко используется в системе севооборота сельскохозяйственных культур.

Сидераты — натуральное зеленое удобрение, обладающее рядом полезных свойств для повышения плодородия почвы. Они обогащают почву доступными минеральными и органическими веществами, улучшают ее структуру и физические свойства (она становится более рыхлой, повышается воздухо- и водопроницаемость). Кроме того, сидераты действуют избирательно на разные типы почв, меняя их состав и кислотность.

Благодаря высокой плотности посадки сидераты препятствуют прорастанию и развитию сорняков. Высокая плотность растений также ограничивает испарение воды из грунта, тем самым предотвращает от эрозии (выветривания и вымывания питательных элементов).

Сидераты обладают способностью улучшать фитосанитарное состояние почвы, подавляя развитие личинок насекомых-вредителей, нематод, и вредоносных микроорганизмов. При этом увеличивают численность полезных микроорганизмов и препятствуют распространению заболеваний растений.

Сидеральные культуры используют с ранней весны до поздней осени.

Традиционно их засевают после сбора урожая основной культуры, в конце лета, чтобы поздней осенью заглубить полученное естественное удобрение в грунт. Этими растениями засевают будущие гряды, чтобы потом запахать их при культивации грунта. Это позволяет земле «отдохнуть» и набрать необходимые ресурсы для нового посадочного сезона.

Весной их заделывают в землю с наступлением первых тёплых дней, как только почва прогреется и просохнет, заглубляя семена на 3-5 см. За 2 недели до посадки основной культуры все побеги срезаются косой или тяпкой, участок перекапывается и оставляется для перегнивания зеленой массы.

При весеннем севе обычно используют быстрорастущие сидераты с коротким срокам вегетации. Чаще всего это крестоцветные или бобовые культуры, из злаков годится только овес.

Выбирая, какие сидераты лучше использовать весной, в первую очередь следует обратить внимание на бобовые культуры. Самые популярные из них вика, горох, осенью — клевер, фацелия, донник, люцерна. По своему влиянию на качество почвы эти растения подобны свежему навозу. Они делают грунт рыхлым и насыщают его азотом, препятствуют разрастанию сорняков и очищают участок от нематод. Бобовыми можно засевать любую почву, от легкой песчаной до очень тяжелой и плотной.

Крестоцветные сидераты (рапс, горчица белая, сурепица, турнепс, редька масличная) повышают качество любых почв, только грунт с высокой кислотностью им не подходит. Они наращивают пышную зеленую массу, а их корни действуют как естественный разрыхлитель. Рапс и горчица уменьшают количество сорняков, а также хороши в борьбе с проволочником и другими вредными насекомыми. Однако после внесения такого зеленого удобрения нельзя сеять другие растения этого семейства, например: белокочанную капусту, брокколи, цветную капусту! У них общие вредители (крестоцветная блошка) и заболевания (черная гниль, капустная кила).

Тот же принцип применим к зерновым культурам. Важно соблюдать правила севооборота.

Злаковые культуры «работают» на любых типах почв, в том числе на суглинистых и с высоким содержанием песка. Они улучшают водопроницаемость грунта, восполняют содержание в нем калия и азота, предотвращают вымывание и выветривание земли. Наиболее предпочтительна посадка злаковых сидератов на кислых почвах. Попутное действие злаковых культур – подавление роста сорняков. Это происходит благодаря разветвленной корневой системе, пробиться через которую сорным растениям не хватает сил.