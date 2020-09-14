Орловским дачникам напомнили об оплате электроэнергии

Орловский энергосбыт напоминает потребителям о необходимости своевременно передавать показания приборов учёта электроэнергии. Если абоненты передают показания через собственные каналы гарантирующего поставщика, компания рекомендует делать это до 25 числа текущего месяца, а если через платежных агентов или банки при оплате счетов – до 23 числа.

В соответствии с 354 ПП РФ от 06.05.2011, 25 число текущего месяца – это крайняя дата, когда поставщик электроэнергии обязан принять к расчетам поступившие показания. При передаче показаний вместе с оплатой квитанций через банки и платежных агентов возможны технологические задержки, в результате которых данные могут поступить в ресурсоснабжающую организацию уже после начала формирования новой квитанции и, следовательно, не будут в ней учтены.

В случаях, когда показания поступили позже 25 числа или совсем не были переданы, плата за электроэнергию начисляется по замещающей информации, то есть по среднемесячному потреблению. Это означает, что даже при нулевом потреблении клиенту будет выставлен счёт к оплате.

«Чтобы исключить применение замещающей информации, Орловский энергосбыт настоятельно рекомендует всем клиентам своевременно передавать показания приборов учёта удобным им способом. Особенно это актуально для дачников, которые сейчас закрывают сезон и до весны покидают свои участки. В случаях, когда у абонентов отсутствует потребление электроэнергии, им следует передавать прежние показания», — рассказал начальник управления по работе с клиентами в г. Орле ООО «Орловский энергосбыт» Леонид Псарев.

Самый надежный способ, гарантирующий, что показания и платежи своевременно поступят в Орловский энергосбыт, — проводить эти операции через собственные сервисы компании:

личный кабинет клиента https://my.interrao-orel.ru/auth;

сервисы передачи показаний и оплаты на официальном сайте https://www.interrao-orel.ru/;

приложения в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/interrao_orel.

Немаловажно, что через эти каналы клиенты Орловского энергосбыта по-прежнему могут оплачивать электроэнергию без комиссии. Напомним, с 13 сентября 2020 года в связи с изменениями в законодательстве банки и платежные агенты при приёме платежей по услуге энергоснабжение начали брать комиссию по установленным ими тарифам, сообщает пресс-служба Орловского энергосбыта.