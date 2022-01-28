28 января 2022



Орловским дачникам советуют не экономить на семенах и покупать их у проверенных продавцов

Получение качественного, здорового и большого урожая — вот основная цель, каждого садовода (огородника). И это зависит в первую очередь от семенного материала. Выбор семян — ответственный процесс. Поэтому сотрудники Россельхознадзора советуют в первую очередь отказаться от покупки в сомнительных торговых точках и у уличных продавцов. Всегда покупайте семена в специализированных магазинах. Из первого пункта логично вытекает второй- в официальном магазине вы всегда можете спросить документы, удостоверяющие сортовые и посевные качества семян. В таких документах обязательно указывается срок действия документа о качестве семян, в течение которого гарантируется всхожесть семян при соблюдении продавцом оптимальных условий хранения и транспортировки.

При выборе семян смотрите не на экзотические названия и яркие упаковки — выбирайте сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, так как они прошли сортоиспытание и рекомендованы к применению по климатической и световой зоне. С реестром можно ознакомиться на официальном сайте https://reestr.gossortrf.ru/reestr.html

Не стоит вестись на сомнительные цены. Всегда обращайтесь к проверенным магазинам и фирмам-производителям напрямую. При этом обращайте внимание на наличие информации о товаре и производителе. Добросовестные производители на упаковке с семенами, предназначенными для розничной торговли, указывают следующую информацию:

— название культуры и сорта в соответствии с Государственным реестром;

— подробные сведения о себе — название организации, почтовый адрес, номер телефона и иные контактные данные;

— номер партии;

— обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные качества семян;

— год урожая семян;

— дата упаковки семян;

— масса (в граммах) или количество (штук) семян.

Учитывая эти советы, вы сможете правильно выбрать семена для большого урожая.

 

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Опубликовано 28 Янв 2022 в 20:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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