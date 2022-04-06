Орловским дачникам советуют не забыть подкормить деревья

Весенние подкормки являются важнейшим мероприятием в саду. При правильном и своевременном внесении они восстанавливают свойства садовой почвы и обеспечивают получение богатого урожая в новом сезоне. Кроме того, регулярные подкормки сводят к минимуму риск заражения деревьев и кустарников, отвечают за их здоровье. Обычно плодовые насаждения удобряют четыре раза за весну, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Первую подкормку сада начинают в марте, по снегу. Для этой цели используют азотосодержащие удобрения (в основном это мочевина и аммиачная селитра). Их можно рассыпать поверх снежного покрова – в процессе его таяния питательные вещества будут проникать в почву и постепенно растворяться. Мартовские подкормки обеспечивают комплексом питательных веществ, необходимых для сокодвижения, быстрого наращивания вегетативной массы, закладки бутонов и образования завязей.

Дозировка азотосодержащих подкормок зависит от возраста выращиваемых растений. Для молодых деревьев и кустарников достаточно 35-45 г азота, для взрослых – до 110-120 г. Не стоит самостоятельно увеличить дозировку, так как избыток этого элемента снижает иммунитет растения и приводит к развитию грибковых болезней.

Вторую подкормку проводят в первой половине апреле, когда начинается процесс активного развития зеленой части растений, а у некоторых культур – период цветения. В это время плодово-ягодные культуры нуждаются в калийно-фосфорных подкормках.

Фосфор обеспечивает полноценный рост и укрепление корневой системы, образование плодов и ягод, защиту от многих болезней, а также повышает зимостойкость растений. Благодаря калию деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и лучше переносят неблагоприятные погодные условия.

Эти элементы вместе вносить не рекомендуется! Сначала вносят фосфор, а затем – калий.

Гранулы фосфорных удобрений (например, суперфосфата) рекомендуется заделывать в почву около ствола дерева или у корней кустарника из расчета по 50-60 г на взрослое растение, 30 г – на молодой саженец.

Калий вносить в чистом виде не рекомендуется. Желательно использовать комплексные смеси – калимагнезию, сульфат калия, калийную соль, печную золу. На взрослое дерево требуется 20-25 г удобрения. Саженцам дают половинную дозу.

Третью подкормку проводят в конце апреля, когда плодовые отцветут. Очень эффективен на данном этапе вегетации травяной настой или «зеленое удобрение». Для его приготовления берут свежескошенную траву и заливают ее водой. После этого емкость с настоем нужно накрыть плотной пленкой, в которой заранее проделать несколько отверстий. «Зеленое удобрение» должно настаиваться не менее трех недель, а перед использованием его разбавляют водой в пропорции 1:10.

С приходом мая наступает черед последней четвертой подкормки сада.В это время на деревьях образуются завязи и формируются плоды. Лучшим удобрением на данном этапе считается органика: перегной, перепревший навоз, компост, биогумус. Свежим навозом плодовые удобрять не нужно из-за высокого риска развития грибковых болезней. Если органических удобрений нет, можно использовать минеральные комплексы с небольшим преобладанием азота в составе. Такие подкормки делают не каждую весну, а один раз в два года, если почвы плодородные. Бедные грунты подкармливают органикой ежегодно.

Также будет полезно весной провести опрыскивание сада гуматами. Это не удобрения в полном смысле слова, скорее стимуляторы роста. Гуминовые кислоты повышают иммунитет плодовых деревьев и их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.