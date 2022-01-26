Орловским дачникам советуют заняться подготовкой грунта для рассады

Скоро наступит пора посева овощных культур на рассаду. Специалисты Россельхознадзора рассказали, как подготовить грунт для рассады. Перцы и томаты – первые культуры, которые начинают высевать раньше других. Для получения качественной рассады необходимо правильно подготовить почвосмесь. Рассадный грунт – это смесь органических компонентов (торф, огородная земля, компост, древесная кора и т.д.) с примесью неорганических (песок, перлит, минеральные удобрения). Субстрат должен быть легким, однородным, воздухо- и влагопроницаемым и питательным.

В грунте для рассады не должно быть семян сорняков, грибных спор, яиц и личинок насекомых, червей и болезнетворных микроорганизмов, токсичных веществ. Не стоит брать компоненты для смеси возле крупных автомагистралей и с городских газонов, а также в лесу и компостных кучах, где активны разлагающиеся компоненты. При смешивании органики не должен активизироваться процесс разложения, он сопровождается выделением тепла и потерей азота – для рассады это нежелательно! Не используйте глину – ее свойства значительно ухудшат качество почвосмеси и сделают ее малопригодной для выращивания рассады.

Чтобы сделать качественный грунт для рассады, используют как органические, так и неорганические компоненты в различных пропорциях.

Для перца, томатов, баклажанов, капусты оптимальны следующие составы:

• земля (дерновая или листовая), торф (перегной) и песок (перлит, вермикулит) в соотношении 1:1:1;

• дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (перлит, вермикулит) — 3:3:3:1.

Для перцев, томатов, капусты, сельдерея, лука и баклажанов можно использовать такой состав: перегной, дерновая земля и песок – 1:2:1. На ведро смеси добавить 2 стакана древесной золы, а под капусту еще 1 стакан мела.

Для выращивания рассады тыквы и огурца смешивают перегной и дерновую землю (1:1) и на ведро смеси добавляют стакан древесной золы. Землю и песок перед смешиванием нужно просеять, чтобы удалить мусор, червей и крупные личинки насекомых. Следует провести обеззараживание грунта от возбудителей болезней, мелких личинок и яиц вредителей. Чаще всего используют следующие способы.

Пропаривание: за месяц до использования грунт пропаривают на водяной бане в течение 2-3 часов. Крышка емкости должна быть закрыта.

Прокаливание: 30 минут в духовке, разогретой до 40°С.

Промораживание: с осени заготовленную землю оставить на улице, укрыв от попадания осадков. Примерно за месяц до использования ее заносят в дом, отогревают, смешивают с остальными компонентами и вновь выносят на мороз.