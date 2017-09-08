Орловским детям-инвалидам дополнительно выделили 115 миллионов рублей на лекарства

Увеличен объем субвенций из федерального бюджета на лекарственное обеспечение орловцев. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В документе также речь идет об увеличении субвенций на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Таким образом, годовой объем федерального финансирования на эти цели для нашего региона составит порядка 115,4 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе облаправительства, общий объем субвенций для регионов страны вырос почти на 720 млн рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

 

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Опубликовано 20 Окт 2017 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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