Орловским детям-инвалидам дополнительно выделили 115 миллионов рублей на лекарства

Увеличен объем субвенций из федерального бюджета на лекарственное обеспечение орловцев. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В документе также речь идет об увеличении субвенций на медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.

Таким образом, годовой объем федерального финансирования на эти цели для нашего региона составит порядка 115,4 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе облаправительства, общий объем субвенций для регионов страны вырос почти на 720 млн рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.