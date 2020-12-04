4 декабря 2020



Орловским директорам предложили максимально перевести сотрудников на дистанционку

Руководителям орловских предприятий и организаций предложили перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Такое необычное предложение прозвучало на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. Также директорам рекомендовали организовать гибкий график начала и окончания рабочего дня при значительной численности работающих. Это сделано чтобы избежать скопления людей перед началом и в конце рабочего дня.

Также руководителям предприятий и организаций напомнили, что нужно неукоснительно соблюдать меры санэпидбезопасности для профилактики распространения СOVID-19 на производстве и в офисах. В канун нового года всем орловским фирмам и заводам рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов.

 

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Опубликовано 04 Дек 2020 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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