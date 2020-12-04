Орловским директорам предложили максимально перевести сотрудников на дистанционку

Руководителям орловских предприятий и организаций предложили перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Такое необычное предложение прозвучало на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. Также директорам рекомендовали организовать гибкий график начала и окончания рабочего дня при значительной численности работающих. Это сделано чтобы избежать скопления людей перед началом и в конце рабочего дня.

Также руководителям предприятий и организаций напомнили, что нужно неукоснительно соблюдать меры санэпидбезопасности для профилактики распространения СOVID-19 на производстве и в офисах. В канун нового года всем орловским фирмам и заводам рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов.